Massaal protest tegen lockdowns in Kassel

Een betoging van naar schatting 10.000 tegenstanders van de coronamaatregelen in Duitsland, is in de centraal gelegen stad Kassel uit de hand gelopen. Tegendemonstranten zijn op enkele plaatsen in het centrum van de stad slaags geraakt met die betogers. De politie raakte ook slaags met veel betogers tegen de coronamaatregelen die naar de binnenstad wilden en er op de oproerpolitie stuitten. De politie heeft traangas en waterkanonnen ingezet om de toestand meester te worden.