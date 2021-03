Betoging tegen coronamaatregelen in Kassel loopt uit de hand

Een betoging van tegenstanders van de coronamaatregelen in Duitsland is in de centraal gelegen stad Kassel uit de hand gelopen. Tegendemonstranten zijn op enkele plaatsen in het centrum van de stad slaags geraakt met betogers tegen de beperkingen die de bevolking worden opgelegd. De politie probeert onder meer met waterkanonnen de twee groepen van elkaar te scheiden.