Mobiele eenheid verdrijft betogers van Museumplein

De mobiele eenheid grijpt zaterdag in bij een verboden demonstratie op het Museumplein in Amsterdam. Met een waterkanon worden circa 250 betogers tegen de coronamaatregelen natgespoten en ME’ers staan in een linie voor de demonstranten. De meeste actievoerders blijven echter staan met gele paraplu’s. Een deel van de groep is gaan zitten.