Betogers Museumplein gevraagd te vertrekken

Op het Amsterdamse Museumplein staat zaterdagmiddag een grote groep betogers. Volgens de gemeente zijn het er rond de 250. Aangezien het protest niet is aangemeld bij de gemeente, is het verboden en wordt de demonstratie beëindigd. Daardoor is er per direct een noodbevel afgekondigd, wat inhoudt dat niemand op het Museumplein mag verblijven. De politie is volop aanwezig en roept iedereen op weg te gaan.”Agressie tegen de politie wordt niet getolereerd. Ga naar huis en houd daarbij voldoende afstand”, schrijft de gemeente op Twitter. Al eerder op de dag waren het plein en de nabije omgeving aangewezen tot veiligheidsrisicogebied, waardoor de politie preventief mag fouilleren.