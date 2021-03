Tegenstanders verbreding Amelisweerd planten bomen

Actievoerders van de groep Amelisweerd Niet Geasfalteerd hebben een paar honderd jonge beuken en eiken geplant in het met kap bedreigde gebied bij Utrecht. „We doen dit ter compensatie voor ruim honderd bomen die in februari zijn gekapt. Rijkswaterstaat zegt dat dit gebeurde in het kader van onderhoud”, aldus een woordvoerder van de bosbeschermers.