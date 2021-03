Aboutaleb: Asscher had niet moeten opstappen als PvdA-leider

PvdA-leider Lodewijk Asscher had niet moeten opstappen in januari, vindt partijprominent en burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb. Asscher vertrok twee maanden voor de verkiezingen als lijsttrekker wegens zijn rol in de toeslagenaffaire. „Ik vond dat echt een verkeerde beslissing”, zegt Aboutaleb daarover in Jinek.