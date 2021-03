Kabinet ‘zet extra in’ op voorlichting over AstraZeneca

Het kabinet gaat toch meer voorlichting geven over AstraZeneca, omdat met dat vaccin vanaf volgende week weer geprikt wordt. Nederland stopte even met het zetten van AstraZeneca-vaccins, omdat er zorgen waren na berichten over gevallen van trombose. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) zeggen dat het vaccin veilig is.