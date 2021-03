België stelt geplande versoepeling coronamaatregelen uit

België gaat vanwege de sterk stijgende coronacijfers de maatregelen niet versoepelen. De geplande heropening op 1 april van de pretparken en opstart van buitenevenementen met maximaal 50 personen is tot nader order uitgesteld, evenals uitbreiding van georganiseerde buitensporten tot tien personen. In de paasvakantie mogen de jeugdkampen, die immens populair zijn in België, doorgaan. Maar alleen met activiteiten met maximaal 10 in plaats van 25 kinderen in de buitenlucht en zonder overnachtingen, aldus premier Alexander De Croo.