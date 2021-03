AFM en Fraudehelpdesk waarschuwen voor malafide beleggingen

Door de lage bankrentestand is er een groeiende interesse in het beleggen van privékapitaal. Het gevolg is echter ook dat steeds meer mensen slachtoffer worden van beleggingsfraude. Toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Fraudehelpdesk waarschuwen daarom in een nieuwe campagne voor malafide beleggingsaanbieders.