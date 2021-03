Consumptie microplastics in kaart gebracht

Wetenschappers van de Wageningen University & Research hebben in kaart gebracht hoeveel microplastics mensen in hun leven consumeren. Het gaat gemiddeld om ongeveer 0,0041 milligram per week, gelijk aan ongeveer een zoutkorreltje. Gemiddeld komt dat neer op 12,3 milligram in een heel leven. Een fractie daarvan, 41 nanogram, wordt volgens de onderzoekers daadwerkelijk in het lichaam opgenomen.