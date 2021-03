VS klagen Zwitserse aan wegens enorme hack beveiligingscamera’s

De Amerikaanse justitie heeft een 21-jarige Zwitserse hacker beschuldigd van onder meer samenzwering, diefstal, fraude, inbreuk in privédomein en identiteitsdiefstal. Ze heeft samen met anderen beelden van tienduizenden beveiligingscamera’s in onder meer gevangenissen, scholen en ziekenhuizen verspreidt. Een proces in de VS zou de naar eigen zeggen ideologisch gemotiveerde Tillie Kottman twintig jaar cel kunnen opleveren.