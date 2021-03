Van Nieuwenhuizen wil opheldering over watergebruik datacentra

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat wil van de provincie Noord-Holland weten of de drinkwatervoorziening in gevaar komt door datacentra in Hollands Kroon. Die gebruiken enorme hoeveelheden water om hun apparatuur te koelen. Volgens de Telegraaf zouden de bedrijven bovendien chemicaliën toevoegen die in het milieu komen.