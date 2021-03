In het Overijsselse Schuinesloot is vrijdagochtend een 69-jarige bestuurder van een tractor verongelukt doordat hij onder zijn eigen voertuig terechtkwam. Een woordvoerder van de politie laat weten dat de man uit het Drentse Hollandscheveld overleed nadat hij in een drooggelegde sloot reed en vast kwam te zitten onder de trekker.