Banken en verzekeraars zakken in vlakke AEX

De banken en verzekeraars gingen vrijdag omlaag op de Amsterdamse beurs. Een dag eerder waren de financiële bedrijven juist de grootste stijgers op het Damrak. Beleggers worstelden opnieuw met de snel oplopende rentes op de Amerikaanse staatsobligaties. De obligatierentes zitten al enige tijd in de lift door de verbeterde economische vooruitzichten en de stijgende inflatie. De hogere marktrentes, die over het algemeen positief zijn voor banken en verzekeraars, wakkeren echter ook de zorgen aan over de hoge koerswaarderingen van aandelen.