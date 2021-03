‘Nederland heeft digitale sprong voorwaarts nodig’

Een nieuwe, digitale infrastructuur moet hoog op de agenda van het nieuwe kabinet komen. Dit vindt BTG, een brancheorganisatie op het gebied van ICT en telecommunicatie. Onder meer het stimuleren van thuiswerken, digitale veiligheid en digitale geletterdheid zijn volgens de club „extreem belangrijke” thema’s. „We komen nu in een fase waarin het cruciaal is dat we toewerken naar een vernieuwde digitale maatschappij.”