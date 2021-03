Horeca krijgt extra coronasteun voorlopig niet sneller overgemaakt

Horecaondernemers krijgen een beloofde aanvulling op de zogeheten TVL-coronasteun voorlopig niet sneller overgemaakt. Daarover had Koninklijke Horeca Nederland (KHN) een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse staat. Maar de brancheorganisatie is niet-ontvankelijk verklaard. Volgens de kortgedingrechter in Den Haag horen vorderingen thuis bij de bestuursrechter en daarom wordt de kwestie nu niet inhoudelijk behandeld.