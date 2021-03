De Uithoflijn in Utrecht is weer vrijgegeven, nadat dinsdagochtend een tram vlak bij het stadion van FC Utrecht ontspoorde door een aanrijding met een voertuig. Zowel het spoor als de bovenleiding moest hersteld worden. „De trams rijden inmiddels weer op dienstregeling”, meldt uitvoeringsorganisatie Regiotram Utrecht, die voor het tramsysteem in de regio zorgt.