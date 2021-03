Toegankelijke kerkgeschiedenis voor jong en oud

Toen ik jong was, was er voor kinderen de kerkgeschiedenis van Joh. Vreugdenhil: vier dikke boeken met plaatjes in zwart-wit. Dat nodigde mij niet uit om het werk helemaal door te lezen. Inmiddels is een nieuwe serie afgerond, zowel voor jonge als oudere lezers: ”De kerkgeschiedenis in 100 verhalen” van Gisette van Dalen.