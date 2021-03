Meer omzet uit breedband door toename abonnees en prijsstijgingen

De omzet uit breedbandinternet in Nederland is in het coronajaar 2020 flink gestegen. Dat kwam onder meer door een toename van abonnees. Door thuiswerken en thuisscholing hadden bijvoorbeeld meer mensen een breedbandverbinding nodig. Ook stegen de prijzen bij aanbieders fors. Daardoor werd er 2,3 miljard euro verdiend in 2020, 9 procent meer dan het jaar ervoor, meldt marktonderzoeker Telecompaper.