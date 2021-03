Een nieuwe regering moet zorgen dat boeren vergoed worden voor verduurzaming en ook zorgen voor wetten die die vergroening van de sector mogelijk maken. Dat vindt LTO-voorzitter Sjaak van der Tak. Dat de BoerBurgerBeweging een zetel krijgt in de Tweede Kamer kan geen kwaad bij de bewustwording dat de landbouwsector belangrijk is voor Nederland, vindt hij. „Ik kan daar niet tegen zijn, natuurlijk. Hoe meer boeren in de Kamer, hoe beter.”