Verdere vertraging dreigt voor opening Lelystad Airport

De opening van Lelystad Airport, die voor november dit jaar op de planning staat, lijkt verdere vertraging op te lopen. Een beslissing daarover is aan het nieuwe kabinet. Maar met de formatie voor de deur is november „kort dag” erkennen ze bij de Schiphol Group, waar Lelystad Airport onderdeel van is. „Maar het kan wel”, aldus een woordvoerder.