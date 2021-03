Campagneleiders: verkiezingen draaiden om stabiel leiderschap

De verkiezingen draaiden vooral om stabiel leiderschap tijdens de coronacrisis. Dat vonden campagneleiders eensgezind tijdens een gesprek in Nieuwspoort donderdagochtend. „Het was moeilijk met een ander verhaal dan het leider-verhaal de kiezer voor je te winnen,” aldus Maarten Hijink, campagneleider van de SP. „Voor de kiezer was stabiel leiderschap belangrijk. Ik denk dat dat gisteren gebleken is.”