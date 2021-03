Afgezette leider Myanmar nu ook beschuldigd van corruptie

De afgezette regeringsleider van Myanmar, Aung San Suu Kyi, is nu ook beschuldigd van corruptie. De nieuwe machthebbers in haar land hebben een opname verspreid van een zakenman, die stelt in totaal 550.000 dollar (460.000 euro) aan haar en andere topfiguren te hebben gegeven om goed zaken te kunnen doen. Volgens haar advocaat zijn de beschuldigingen op niets gebaseerd.