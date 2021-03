Leaseplan hekelt tekort aan laadpalen voor groei elektrisch rijden

Een tekort aan laadpalen en andere benodigde infrastructuur zorgen ervoor dat elektrisch rijden in Europa onvoldoende kan groeien. Die boodschap herhaalt leasebedrijf LeasePlan in zijn jaarrapport. Daarin gaat het bedrijf ook in op de mate waarin landen klaar zijn voor de overgang naar elektrisch rijden. Bij LeasePlan was in het slotkwartaal van 2020 bijna een op de zes nieuwe auto’s in de vloot een elektrisch of plug-in hybride model.