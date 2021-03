Duitse politie neemt onderzoek naar ‘gedumpte’ man over

De Duitse politie neemt het onderzoek over naar de ernstig gehandicapte man die vorige maand in de vrieskou werd achtergelaten in Rijswijk, bij Den Haag. Het 25-jarige slachtoffer heeft de Duitse nationaliteit, zo bleek na politieonderzoek. De familieleden die hem achterlieten, een 50-jarige vrouw en een 20-jarige man, wonen in Duitsland. Daarom zet de politie daar het strafrechtelijk onderzoek voort en beslist de Duitse justitie uiteindelijk of deze twee worden vervolgd.