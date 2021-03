Kranten: coalitie VVD met D66 en CDA ligt sterk voor de hand

De Nederlandse kranten zijn redelijk eensgezind in hun analyses van de Kamerverkiezingen van woensdag. Met deze uitslag ligt het voor de hand dat winnaar VVD en het verrassend sterke D66, eventueel aangevuld met het tegenvallende CDA, een coalitie gaan vormen. In de tussenstanden hebben de drie net wel of net niet een meerderheid in de Tweede Kamer.