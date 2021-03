D66 is de grootste partij geworden in studentenstad Nijmegen. De partij kreeg 23,2 procent van alle stemmen, bijna 4 procentpunt meer dan vier jaar geleden. GroenLinks was vier jaar geleden de populairste partij in de stad aan de Waal, maar verloor dit jaar bijna 7 procentpunt. De VVD is de tweede partij in Nijmegen.