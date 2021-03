De PVV heeft in de gemeente Edam-Volendam de VVD afgelost als grootste partij. De partij van Geert Wilders boekte een winst van 2,6 procentpunt en kwam uit op 24,3 procent. De VVD leverde 2,9 procentpunt in en eindigde op 20,1 procent. Ook de andere partijen aan de rechterzijde deden het goed. Forum voor Democratie kwam uit op 8,1 procent, 2 procentpunt meer dan in 2017. Nieuwkomer JA21 haalde 6,6 procent van de stemmen.