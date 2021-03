Boliviaanse oud-president Añez vanuit gevangenis naar ziekenhuis

De gevangengezette Boliviaanse oud-president Jeanine Añez is vanuit de gevangenis overgebracht naar een ziekenhuis. Añez zou aan de kunstmatige beademing liggen nadat ze onwel was geworden. De oud-president kwam eind 2019 aan de macht nadat de socialist Evo Morales na massademonstraties was afgezet, maar verloor in oktober de verkiezingen en werd afgelopen weekend gearresteerd.