Ondanks de aanvankelijke problemen bij het tellen van de briefstemmen zijn tot nu toe heel weinig stemmen ongeldig verklaard. Ongeveer 0,2 procent van alle stemmen is ongeldig in de ruim tweehonderd gemeenten die hun uitslagen al hebben doorgegeven aan de Verkiezingsdienst van het ANP. Dat is vergelijkbaar met vier jaar geleden.