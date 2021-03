Brazilië registreert recordaantal coronabesmettingen in 24 uur

De Braziliaanse gezondheidsautoriteiten hebben in de afgelopen 24 uur opnieuw een recordaantal coronabesmettingen geregistreerd. In het afgelopen etmaal kwamen er in het Zuid-Amerikaanse land ruim 90.000 gevallen bij. Dinsdag vestigde Brazilië al een nieuw grimmig dagrecord met 2841 sterfgevallen in een etmaal.