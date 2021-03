FNV wil dat nieuwe Tweede Kamer beloftes gaat waarmaken

Vakbond FNV hoopt dat partijen in de nieuwe Tweede Kamer gedane beloftes ook gaan waarmaken. Volgens FNV-voorzitter Tuur Elzinga is er in de verkiezingscampagnes veel gesproken over te veel onzeker werk, te grote ongelijkheid en een te laag minimumloon. Nu is het zaak dat ze met oplossingen komen, aldus Elzinga.