De ChristenUnie heeft „goede hoop dat we vijf zetels vasthouden”, zegt de nummer twee van de partij Carola Schouten in reactie op de eerste exitpoll. Daarin staat de partij op vier zetels, hoewel zo’n poll relatief grote foutmarges heeft. „Het is afwachten wat uiteindelijk de uitslag wordt”, zegt Schouten, die namens haar partij vicepremier was in het kabinet. „We hebben laten zien dat je je idealen kan behouden en kan regeren.”