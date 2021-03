Wall Street op records door voorzien herstel economie

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag, na een lager begin, met winst gesloten. De leidende Dow-Jonesindex sloot daarbij voor het eerst boven de 33.000 punten. Beleggers in de Verenigde Staten lijken opgelucht dat er, zoals het er nu naar uitziet, voorlopig sprake zal zijn van extreem lage rentes. Daarbij wordt rekening gehouden met een economische groei van 6,5 procent dit jaar.