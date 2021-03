Exitpoll: VVD blijft grootste partij, grote winst voor D66

De VVD van minister-president Mark Rutte blijft de grootste partij in de Tweede Kamer met 35 zetels, een winst van 2 zetels. D66 met leider Sigrid Kaag is de nummer twee met 27 zetels, 8 meer dan de partij er nu heeft in de Tweede Kamer. Dat is de uitkomst van een eerste exitpoll van Ipsos in opdracht van de NOS. Het onderzoeksbureau hanteert een foutmarge van twee zetels.