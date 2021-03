Facebook geeft slachtoffers van huiselijk geweld betaald verlof

Personeel van Facebook dat slachtoffer is geworden van seksueel of huiselijk geweld of wiens naasten dat overkomt, mag van het bedrijf betaald verlof opnemen. Operationeel directeur Sheryl Sandberg kondigde de uitbreiding van de verlofregeling aan. Dat gebeurt op het moment dat geweld in huiselijke kring, mede door de coronamaatregelen, toeneemt.