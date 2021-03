Toch rechtszaak om rentemanipulatie tegen ING en andere banken

Een groep van bijna twintig banken, waaronder ING, moet zich alsnog voor een Amerikaanse rechter verweren tegen beschuldigingen dat ze een internationaal rentetarief hebben gemanipuleerd. Twee investeringsfondsen klaagden de banken in 2016 aan wegens vermeende fraude met Singaporese rentestandaarden. Aanvankelijk wees de New Yorkse rechter de zaak af omdat de fondsen al waren opgeheven, maar in hoger beroep is nu besloten dat de zaak wel door moet gaan.