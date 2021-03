Samsung komt met goedkopere 5G-smartphone

Samsung komt met een drietal nieuwe telefoons, waarvan een met 5G-ondersteuning, die qua prijsklasse in het middensegment vallen. De Zuid-Koreaanse techonderneming mikt met de modellen op een groep mensen die minder geld te besteden hebben, te midden van de hevige concurrentiestrijd in de mobiele sector. De telefoons zijn per woensdag beschikbaar in Nederland.