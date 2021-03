‘OM wil Rico de Chileen zo hard mogelijk aanpakken’

Het Openbaar Ministerie wil Richard R., alias Rico de Chileen, „zo hard mogelijk aanpakken”. Volgens R.’s advocaat, Leon van Kleef, doet het OM dat op „oneigenlijke wijze”. Justitie past volgens de raadsman „een rekkelijke interpretatie” van de wet toe, „om zo hoog mogelijk te kunnen eisen”. Dit betoogde Van Kleef woensdag in zijn pleidooi in het strafproces tegen R., in de gerechtsbunker in Amsterdam.