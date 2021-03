Waterstofleiding in haven Rotterdam in de maak

Het Havenbedrijf Rotterdam en gasbedrijf Gasunie maken vorderingen met de plannen voor een waterstofleiding in de haven van Rotterdam. De initiatiefnemers willen een zogeheten open acces-leiding in de haven aanleggen waar bedrijven die waterstof willen gebruiken op kunnen aansluiten. Bij voldoende belangstelling kan de leiding in 2024 in gebruik zijn.