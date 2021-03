Het stemmen én tellen loopt goed door

In de loop van woensdagmiddag loopt het aantal uitgebrachte stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen flink op. Het is aanzienlijk drukker op NS-stations waar gestemd kan worden dan maandag en dinsdag, voor sommige andere stembureaus staat een rij. Intussen is ook het tellen van de briefstemmen van 70-plussers op meerdere plaatsen in volle gang.