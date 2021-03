Nieuwe bestemming voor Leopoldskerkje in Beek

In Beek, in het zuiden van Limburg, wordt gewerkt aan herbestemming van het Leopoldskerkje. Het protestantse Leopoldskerkje, ook wel Koningskerkje genoemd, was in 1837 een geschenk van de Belgische koning Leopold I en werd op kosten van de Belgische overheid gebouwd. De koning wilde met deze kerk de spanningen tussen de protestanten en de rooms-katholieken in het toen door België bestuurde Limburg verminderen. Naast het kerkje in Beek liet Leopold I ook in Meerssen (1836), Gulpen (1837) en Heerlen (1838) vrijwel identieke protestantse kerkjes bouwen. De kerken in Heerlen en Gulpen zijn inmiddels gesloopt.