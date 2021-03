Zeer grote brand in loods met caravans in Vessem

Een grote loods met caravans in Vessem is woensdagmiddag getroffen door een zeer grote brand. In de loods aan de Kuilenhurk staan vele tientallen caravans, mogelijk rond de honderd, zei een woordvoerder van de brandweer. Hij vreest dat loods en caravans volledig ten prooi vallen aan de vlammen. „De loods en caravans moeten als verloren worden beschouwd”, aldus de woordvoerder.