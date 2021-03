Automakers BMW en VW omhoog op afwachtende beurzen

De Duitse autofabrikanten BMW en Volkswagen (VW) stonden woensdag bij de winnaars op de Europese beurzen. De twee grote autoconcerns zijn optimistisch over de vooruitzichten voor dit jaar, ondanks dalende autoverkopen in Europa. De stemming op de aandelenmarkten was afwachtend. Beleggers namen weinig risico voorafgaand aan het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), dat later op de dag volgt.