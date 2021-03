Minister stelt Britten gerust: AstraZeneca-vaccin is veilig

De Britse minister van Volksgezondheid heeft in een opiniestuk benadrukt dat zijn landgenoten zich geen zorgen hoeven te maken over het AstraZeneca-vaccin. Meerdere Europese landen hebben het gebruik van dat middel opgeschort vanwege meldingen over bloedstollingen bij gevaccineerde mensen. Het Verenigd Koninkrijk behoort tot de landen die wel doorgaan met inenten.