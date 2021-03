Theologenblog: Nieuw rumoer rond Moses Shapira’s ‘Deuteronomium’

Wanneer mag je aannemen dat een tekst in de oudheid ook daadwerkelijk heeft bestaan? Dit is actuele kwestie sinds vorige week de discussie oplaaide over de vraag of de fragmenten van het Bijbelboek Deuteronomium die Mozes Shapira (1830–1884), antiquiteitenhandelaar in Jeruzalem, in 1883 in Londen aan het British Museum voor één miljoen pond aanbood, echt waren of niet.