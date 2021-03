Bijzondere locaties in trek bij de stemmers

Kiezers die woensdag hun stem gaan uitbrengen in het Kunstmuseum in Den Haag kunnen tegelijkertijd een heel klein beetje kunst snuiven. De looproute in het vanwege corona al maanden gesloten museum voert namelijk langs twee gloednieuwe tentoonstellingen, die op 1 april open gaan, als dat tegen die tijd mag. „Een moment van troost en hoop voor de nabije toekomst”, zegt museumdirecteur Benno Tempel.