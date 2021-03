Ruim negen jaar cel voor neersteken advocaat Zoetermeer

Twee mannen zijn door het hof in Den Haag veroordeeld tot celstraffen van negen jaar en negen jaar en tien maanden voor betrokkenheid bij het neersteken van een advocaat in Zoetermeer in 2017. Zij werd in haar gezicht en hoofd gestoken en raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. Het motief voor de moordpoging is nooit opgehelderd.