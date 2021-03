‘Apple heeft banden met Chinese leverancier verbroken’

Apple heeft een paar maanden geleden de banden verbroken met de Chinese onderdelenleverancier Ofilm. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van een ingewijde. Ofilm zou betrokken zijn bij een Chinees overheidsprogramma om etnische minderheden uit de regio Xinjiang aan het werk te zetten in andere delen van het land. In Xinjiang wonen de Oeigoeren, een bevolkingsgroep die overwegend moslim is.