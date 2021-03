Tekort aan containers voor scheepvaart nog niet opgelost

Producenten van zeecontainers doen hun best om aan de stijgende vraag van vervoerders te voldoen, maar er is nog steeds sprake van een tekort voor de zeevaart. De schaarste ontstond in de tweede helft van vorig jaar, toen de wereldhandel flink aantrok. Voor de coronacrisis was nog sprake van een overschot aan nieuwe zeecontainers.